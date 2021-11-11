Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM Согласно данным, опубликованным на сайте Санкт-Петербургского государственного университета 10 ноября, в вузе от коронавируса вакцинировались всего порядка 14,9% студентов. Преподаватели вуза же напротив, активнее ставят вакцину: не вакцинированными остаются всего 26,3%.

Здание Двенадцати коллегий СПБГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

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Наибольший процент вакцинации среди студентов отмечается в институте когнитивных исследований, на биологическом факультете и на факультете востоковедения и африканистики — более 26% вакцинированных. Медицинский факультет на 6-м месте, там всего 21,3% студентов, поставивших прививку.

Руководство СПбГУ планирует улучшить статистику посредством организации разъяснительных работ с сотрудниками и студентами о важности вакцинации.

В самом университете с 8 ноября введена смешанная система обучения, которая сочетает в себе посещение аудиторных занятий и удаленные занятия с применением информационно-коммуникационных технологий.

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