Тбилиси, 11 ноября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Защитник Михаила Саакашвили Ника Гварамия объявил о существенном ухудшении состояния здоровья бывшего президента Грузии, сообщает 11 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Саакашвили уже похудел на 25 килограммов. У него уже очень серьезные проблемы с калием. Его нынешний показатель составляет 2,7, а 2 — это уже показатель, при котором развивается сердечный приступ или инсульт. У него было гипертонический криз перед моим приходом, очень высокое кровяное давление, поэтому важен каждый час», — сказал Ника Гварамия после посещения Михаила Саакашвили.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.