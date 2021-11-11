Донецк, 11 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Защитники Донецкой Народной республики уничтожили беспилотник украинских оккупантов, осуществлявший корректировку минометного обстрела города Горловки, сообщил 11 ноября представитель Народной милиции ДНР.

Флаги России и ДНР

Ранее сообщалось об обстреле одного из районов Горловки из 120-мм миномётов

«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», — сообщил представитель Народной милиции.

Напомним, Минскими соглашениями запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов в зоне вооруженного конфликта, за исключением наблюдательных БПЛА миссии ОБСЕ.