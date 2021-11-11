Военные ДНР уничтожили беспилотник украинских нацистов
Донецк, 11 ноября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Защитники Донецкой Народной республики уничтожили беспилотник украинских оккупантов, осуществлявший корректировку минометного обстрела города Горловки, сообщил 11 ноября представитель Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось об обстреле одного из районов Горловки из 120-мм миномётов
«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», — сообщил представитель Народной милиции.
Напомним, Минскими соглашениями запрещено использование любых беспилотных летательных аппаратов в зоне вооруженного конфликта, за исключением наблюдательных БПЛА миссии ОБСЕ.