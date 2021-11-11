Ташкент, 11 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) передало государственному комитету Узбекистана по статистике 70 комплектов компьютерного оборудования, сообщает 11 ноября пресс-служба УВКБ ООН.

V-2020.org Перепись населения

«Государственный комитет будет использовать это оборудование для оцифровывания процесса сбора данных в ходе пилотной переписи в ноябре 2021 года, а также национальной переписи населения, запланированной на ноябрь 2023 года», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что улучшение качественных и количественных данных о безгражданстве является одним из направлений деятельности глобальной кампании #IBelong по ликвидации безгражданства к 2024 году.

«УВКБ ООН высоко оценивает приверженность Узбекистана определению полного масштаба безгражданства, что важно для продолжения значительного прогресса по искоренению безгражданства на его территории», — отмечается в сообщении.