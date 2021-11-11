Генуя, Италия, , 17:49 — REGNUM 11 ноября итальянское издание Calciomercato сообщило, что «Дженоа», которое на днях возглавил экс-тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, может подписать 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука, которого клуб из Бергамо рассчитывает перед продажей отдать в аренду на полгода.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Также источник сообщает, что Миранчук может стать первым приобретением Шевченко у руля итальянского клуба.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи в играх с «Сампдорией» и «Вильярреалом».

Ранее сообщалось, что на Миранчука также претендуют «Торино» и «Сассуоло».