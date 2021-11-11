Ливерпуль, Великобритания, 11 ноября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. 11 ноября спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс сообщил, что информация издания Liverpool Echo о том, что «Монако» запросил за трансфер 25-летнего атакующего полузащитника сборной России по футболу Александра Головина 46 миллионов евро (40 миллионов евро), не соответствует действительности.

Кирилл Венедиктов Александр Головин

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в шестнадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Головин перешел в «Монако» 27 июля 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Текущая трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.