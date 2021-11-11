Москва, , 17:46 — REGNUM Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, задержан 11 ноября в рамках уголовного дела о наезде на полицейского в городе Дагестане, передаёт RT.

Задержанные УМВД России по ЯО

Также задержан его попутчик Камал Идрисов. По версии следствия, двое этих мужчин перед отлётом из Махачкалы в Москву на въезде в аэропорт Каспийска сбили на КПП сотрудника полиции.

После этого они поехали дальше. Оба улетели в Москву, где в Шереметьево их задержали.

Добавим, что в интернете появилась информация, что за автомобилем Нурмагомедова Toyota Camry значится 21 штраф на сумму 29 800 рублей.