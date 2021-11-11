Афины , 11 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился с еврокомиссаром по окружающей среде, океанам и рыболовству Вирджиниюсом Синкявичюсом в Афинах. Об этом сообщает AMNA 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Мицотакис подчеркнул, что Греция полностью сосредоточена на усилиях, направленных на то, чтобы «зеленый переход» в Греции «работал для всех», и охарактеризовал повестку дня Греции по этим вопросам как «смелую, но реалистичную». Он сказал, что правительство Греции надеется на сотрудничество с Европейской комиссией, чтобы наилучшим образом использовать средства, выделенные в рамках Плана восстановления и повышения устойчивости, и начать переход к «зеленым» технологиям, одновременно создавая огромное количество рабочих мест.

«Я считаю, что мы можем очень убедительно поддержать наши аргументы о необходимости защиты окружающей среды. Укрепление биоразнообразия, по крайней мере в случае Греции, является не только настоятельной необходимостью с экологической точки зрения, но и самоочевидным выбором с экономической точки зрения», — добавил он.

Синкявичюс, со своей стороны, отметил, что подход Греции к «зеленой сделке» как к возможности очень важен. «То, что мы пытаемся сделать, — это доказать, что «Зеленая сделка» — это не закон об охране окружающей среды или законодательство о климате, а горизонтальное изменение, которое затронет многие и разные сектора. Естественно, конечно, в этом переходе должно быть место для всех, потому что «Зеленая сделка» может быть реализована только в том случае, если все будут участвовать. Если кто-то останется позади, то «Зеленая сделка» провалится», — сказал он.