Калуга, , 17:58 — REGNUM Прокуратура Калужской области поддержала ходатайство о заключении под стражу организатора нарколаборатории, изъято более шести килограммов наркотических средств, сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

Наркотики Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, 38-летний житель региона организовал в гараже частного дома лабораторию по производству наркотического средства «мефедрон», которое он в последующем сбывал через интернет-магазин потребителям. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками правоохранительных органов изъято более шести килограммов приготовленного для сбыта наркотика и оборудование, используемое для его изготовления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование взято на контроль прокуратурой области.

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