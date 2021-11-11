Тбилиси, , 22:39 — REGNUM Грузинское тюремное ведомство опубликовало 11 ноября на своей странице в «Фейсбуке» видеосъёмку буйного поведения Михаила Сакашвили в тбилисской тюрьме.

Михаил Саакашвили скандалит с тюремщиками Facebook.com/moc.gov.ge

Саакашвили несут за руки и за ногои по коридору тюрьмы Facebook.com/moc.gov.ge

На записи от 8 ноября видно, что Саакашвили отказывается добровольно заходить в здание тюрьмы, поэтому несколько тюремщиков с большим трудом вынуждены нести его за руки и за ноги по коридору. Затем Саакашвили пытались усадить в кресло-каталку, но он активно сопротивлялся. Поэтому тюремщикам пришлось заносить Саакашвили в медицинскую палату снова на руках. Обнажённый до пояса бывший президент в палате активно ругался с персоналом, а затем стал крушить находящееся там медицинское оборудование. Следует отметить, что голодающий уже якобы почти полтора месяца Михаил Саакашвили вовсе не производит впечатление истощённого человека.

Саакашвили заносят в медицинскую палату Facebook.com/moc.gov.ge

Специальная пенитенциарная служба Грузии заявила, что Саакашвили применил физическое насилие в отношении сотрудников тюрьмы. По этому факту генеральная инспекция министерства юстиции уже начала проводить расследование.

Напомним, что 8 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в тюрьму, расположенную в тбилисском районе Глдани.