Саакашвили в тюрьме дрался с персоналом и ломал медицинскую аппаратуру
Тбилиси, 11 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Грузинское тюремное ведомство опубликовало 11 ноября на своей странице в «Фейсбуке» видеосъёмку буйного поведения Михаила Сакашвили в тбилисской тюрьме.
На записи от 8 ноября видно, что Саакашвили отказывается добровольно заходить в здание тюрьмы, поэтому несколько тюремщиков с большим трудом вынуждены нести его за руки и за ноги по коридору. Затем Саакашвили пытались усадить в кресло-каталку, но он активно сопротивлялся. Поэтому тюремщикам пришлось заносить Саакашвили в медицинскую палату снова на руках. Обнажённый до пояса бывший президент в палате активно ругался с персоналом, а затем стал крушить находящееся там медицинское оборудование. Следует отметить, что голодающий уже якобы почти полтора месяца Михаил Саакашвили вовсе не производит впечатление истощённого человека.
Специальная пенитенциарная служба Грузии заявила, что Саакашвили применил физическое насилие в отношении сотрудников тюрьмы. По этому факту генеральная инспекция министерства юстиции уже начала проводить расследование.
Напомним, что 8 ноября Михаил Саакашвили был переведён из тюрьмы города Рустави в тюрьму, расположенную в тбилисском районе Глдани.