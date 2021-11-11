Москва, 11 ноября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин». Запись её интервью доступна на канале Super с 11 ноября.

Скриншот с YouTube Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова

В ролике Огурцова рассказала о начале своей карьеры в группе, а также о книге, в которой она рассказала о «закулисье» работы в музыкальном коллективе. По словам экс-солистки, их продюсер Сергей Мильниченко проявлял сексуальный интерес к участницам «Ранеток». «Подвергались эмоциональному и физическому насилию…», — заявляет она.

«Почему я решила это всё рассказать… Если я представлю, что с моей дочкой происходит что-то подобное, я убью», — говорила Огурцова, сдерживая слёзы. «Шутить на тему секса, обсуждать половые органы друг друга — это ненормально», — заявила она, рассказывая о поведении продюсера.

ИА REGNUM напоминает, что группа «Ранетки» была основана в 2005 году и просуществовала до 2013 года. А в 2009 году коллектив выступал на разогреве у певицы Бритни Спирс.