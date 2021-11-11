Рига, 11 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Депутаты сейма Латвии в третьем, окончательном чтении, утвердили поправки к закону, полностью запрещающие публичное использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, сообщает 11 ноября официальный сайт латвийского парламента.

Baltija.eu Плакат, призывающий вступить в латышский легион СС. «Ты тоже должен бороться за Латвию!»

Большинством голосов приняты поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и к закону «О собраниях, шествиях и пикетах».

Теперь в Латвии введен окончательный запрет на использование георгиевских лент как на развлекательных и праздничных мероприятиях, так и в ходе собраний, шествий и пикетов.

В то же время шествия «легионеров» СС и прославление сторонников нацистов продолжают поощряться государством.