Сольцы, Новгородская область, 11 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Житель Новгородской области обнаружил во время растопки своей печи почти килограмм взрывчатки. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новгородской области.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Kathryn Whittenberger Взрывчатка С-4

Неожиданную находку в топке своей печи сделал 52-летний житель частного дома на улице Пролетарской города Сольцы, когда вернулся домой. И поспешил сообщить о взрывчатом веществе сотрудникам правоохранительных органов.

«По данному факту Старорусским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, сверток с 800 гр. тротила в топку могла положить соседка по дому. Между мужчиной и женщиной длительное время был конфликт.