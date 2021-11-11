Белгород, , 17:34 — REGNUM Действующие условия предоставления служебного жилья для госслужащих пересмотрят в Белгородской области, сообщил 11 ноября губернатор Вячеслав Гладков. В регионе также проведут комплексную кадастровую оценку земли.

Квартира Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Прорабатывается вариант частичной компенсации за найм жилья для служащих, привлечённых из других регионов или муниципалитетов и не имеющих собственности в Белгороде. Такой механизм наиболее часто применяют в других субъектах России. При этом порядок представления служебного жилья врачам, учителям, работникам культуры и спорта губернатор предлагает оставить без изменений.

«То, каким образом раньше решались жилищные проблемы чиновников, считаю недопустимым», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Департаменту имущественных и земельных отношений региона также поручено провести комплексную кадастровую оценку земли с целью устранить пересечения или наложения земельных участков и реестровые ошибки.

В 2020 году на упорядочение кадастровых сведений из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей, проведена работу уже в отношении 28 тысяч объектов.