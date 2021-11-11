Калуга, 11 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» им К. Э. Циолковского впервые в своей истории обслужил 200 тыс. пассажиров в течение года. Такой результат был достигнут за период с 1 января по 10 ноября 2021 года, сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в администрации аэропорта.

Admoblkaluga.ru Международный аэропорт в Калуге

Данный показатель на 77% превышает пассажиропоток аэропорта за аналогичный период 2020 года и на 73% — аналогичные показатели за 2019 год. Также в этот период было выполнено более 3500 взлетно-посадочных операций (включая деловую и частную авиацию, учебно-тренировочные полеты, вертолетные перевозки и прочее.) и обработано более 1 250 000 кг багажа и грузов.

Международный аэропорт «Калуга» в 2021 году расширил маршрутную сеть до рекордных значений. В настоящий момент на постоянной основе выполняются рейсы по 17 направлениям: 10 внутрироссийским и семи международным (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Минск, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб). В планах на 2022 год — открытие прямых рейсов в Самару, Нижний Новгород, Мурманск, Астрахань, Новый Уренгой и Салехард.