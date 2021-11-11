Челябинск, 11 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшая сотрудница налоговой инспекции осуждена за получение взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Коррупция

По данным следствия, в 2017 году она получила от директора одной из фирм 250 тыс. рублей. Эти деньги предназначались за непринятие мер, которые нужно было принять по результатам налоговой проверки.

Гражданке суд назначил семь лет условно. Также она оштрафована на 500 тыс. рублей и на пять лет лишена права занимать должности на государственной службе.