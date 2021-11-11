Архангельск, , 17:20 — REGNUM В Котласе задержан директор управляющих компаний Александра Сушенко. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР, его подозревают в даче взятки.

Взятка

По версии следствия, в период с ноября 2015 по июль 2021 года чиновник администрации Котласа, вступив в преступный сговор с директором УК, должен был оказать содействие в предоставлении последнему земельного участка в Котласе и его последующему выкупу по цене ниже рыночной. Взамен работнику администрации обещали безвозмездную передачу в собственность половины участка. Кроме того, директор УК, получив на ответственное хранение землю со строящимся жилым домом с целью вмешательства в деятельность следствия в июле 2021 года демонтировал фундамент.

Подозреваемый вину не признал, от дачи показаний отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Котласа Андрей Бральнин находится под следствием. Его подозревают в серии коррупционных преступлений.