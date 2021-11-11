Шумен, , 17:20 — REGNUM В городе Шумене на Северо-Западе Болгарии патрульные полицейские задержали группу из 13 человек, нелегально въехавших в республику с турецкой территории и в дальнейшем планировавших пересечь болгарско-румынскую границу. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД Шумена сообщило 11 ноября софийское издание «Сегодня».

Нелегальные мигранты на венгерско-сербской границе Gémes Sándor/SzomSzed

Согласно официальной информации, все задержанные представились гражданами Афганистана, при этом удостоверение личности смог предъявить только один нелегал. Пятеро иммигрантов являются несовершеннолетними.

По факту незаконного пересечения границы Болгарии местные власти возбудили досудебное производство. В настоящее время иммигранты доставлены в районный центр для беженцев, их судьбу будет решать болгарский миграционный комитет.

Напомним, ранее официальная София направила на болгарско-турецкую и болгарско-греческую границу элитные подразделения армии Болгарии для борьбы с нелегальной иммиграцией. Общее число военнослужащих, контролирующих соответствующие участки, составляет 370.

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