Фрязино, Московская область, , 17:21 — REGNUM В городском округе Фрязино в Подмосковье появится новый детский сад. Об этом 11 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учреждение будет рассчитано на 125 мест, а его площадь составит 2,4 тыс. квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«В настоящее время проектирование детского сада завершено, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации. Приступить к строительству планируется в начале 2022 года», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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