Рейкьявик, , 17:17 — REGNUM Недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 11 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Исландия Vladimir Varfolomeev

Сейсмические толчки зафиксированы в 112 км от Рейкьявика.

Подземные колебания произошли в 16:21 мск, их очаг располагался на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находится на 112 км восточнее Рейкьявика.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

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