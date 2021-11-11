Возле столицы Исландии произошло землетрясение
Рейкьявик, 11 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 11 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Vladimir Varfolomeev
Исландия
Сейсмические толчки зафиксированы в 112 км от Рейкьявика.
Подземные колебания произошли в 16:21 мск, их очаг располагался на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находится на 112 км восточнее Рейкьявика.
Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.