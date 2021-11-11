Рейкьявик, 11 ноября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 11 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Vladimir Varfolomeev Исландия

Сейсмические толчки зафиксированы в 112 км от Рейкьявика.

Подземные колебания произошли в 16:21 мск, их очаг располагался на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находится на 112 км восточнее Рейкьявика.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.