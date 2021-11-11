Рязань, 11 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. На время ремонтных работ на улице Забайкальской, где грузовой состав повредил теплотрассу, отключена котельная, снабжающая отоплением 27 домов, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе администрации Рязани.

Https://admrzn.ru/ Повреждение теплотрассы в Рязани

На место ЧП выехала аварийная бригада муниципальных тепловых сетей. Установлено, что у железнодорожных путей в районе дома №25 стр. 1 по улице Забайкальской произошло повреждение воздушной теплотрассы. Отключена котельная, подающая носитель, в результате временно без отопления остались 27 домов, ещё 16 — без горячей воды. В зону отключения попали также детский сад, школа искусств и военная часть.

Как сообщало ИА REGNUM, теплотрассу повредил железнодорожный грузовой состав, следующий по путям.