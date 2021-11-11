Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Руководитель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова призывает прививаться от коронавируса людей старше 60-ти лет. Об этом она сообщила 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение властей об обязательной вакцинации в Петербурге.

Вакцинация пожилых людей Zdrav.nso.ru

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«Если не хотят болеть и не хотят осложнений, надо прививаться. Это всегда было. Это было и в советское время. Тогда не спрашивали, хотите вы привиться или нет. Приходили на работу и все прививались. И в городе, и в стране не было пандемий», — сказала Елена Тихомирова.

Также руководитель общества блокадников отметила негативное влияние фейковой информации на желание людей пройти вакцинацию. Она считает, что сейчас «много вредной информации у нас идет через интернет и по газетам».

«Каждый считает себя врачом, не имея настоящего образования. Нам показывают по телевизору, что непривитые люди переносят ковид в тяжелой форме. Некоторые товарищи у нас почему-то думают, что это «постановка». Ну как можно додуматься: приезжает бригада с телевидения, снимает, а эти говорят, что постановочные кадры», — возмутилась Тихомирова.

Она отметила, что из-за большого числа больных COVID-19 возникла проблема прохождения диспансеризации и лечения в медицинских учреждениях среди людей старше 60 лет. Больницы заняты ковидом, а пожилые люди не могут вовремя пройти плановое обследования для лечения своих болезней.

Напомним, что, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, первый этап вакцинации люди старше 60 лет должны завершить к 15 декабря 2021 года, второй — к 15 января 2022 года. Руководителям организаций необходимо проконтролировать процесс вакцинации сотрудников, попадающих под эту категорию населения. Для неработающих пенсионеров вакцинация остаётся личным делом, однако для них могут быть введены различные ограничения.

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