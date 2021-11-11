Премьер-министр Черногории заявил, что не собирается в отставку
Подгорица, 11 ноября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Правительство Черногории получило безоговорочную поддержку продолжения своего пути, заявил премьер-министр Здравко Кривокапич на пресс-конференции после встречи с заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Габриэлем Эскобаром.
«Достигнув видимых и ясно признанных результатов, это правительство получило безоговорочную поддержку для продолжения своего европейского пути», — сказал Кривокапич.
Как он указал, для Черногории наиболее важно то, что у этого правительства есть четкое видение, ориентированное на будущее.
«Как было подчеркнуто в ходе сегодняшних переговоров, это делается для того, чтобы сохранить то, что у нас есть, и это величайшее богатство нашего народа, которому необходимо построить свое счастье в этой области. Это требует интенсивного экономического развития», — сказал премьер-министр.
Он заявил, что они предложили три программы для экономического развития — «Европа сейчас», «Черногория сейчас» и «Европа здесь».
Он объявил, что на следующей неделе представит программу «Черногория сейчас», а через десять дней — программу «Европа здесь».
«Я не уйду в отставку, потому что у правительства есть результаты», — заявил Кривокапич.