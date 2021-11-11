Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Несколько десятков людей собрались во второй половине дня 11 ноября у могилы Фёдора Михайловича Достоевского в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры, чтобы лично почтить память великого писателя в день 200-летия со дня его рождения.

ИА REGNUM Могила Федора Достоевского

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Люди возлагали принесенные цветы и венки у могилы мыслителя и философа, произносили слова молитв. Затем священники Лавры отслужили у захоронения литию (короткую заупокойную службу).

ИА REGNUM Священник у могилы Достоевского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на могиле Достоевского возложили цветы руководители органов власти Петербурга и потомки писателя.

ИА REGNUM Люди у могилы Достоевского

Видео: ИА REGNUM