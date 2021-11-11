Гулистан, Узбекистан, 11 ноября, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Сырдарьинской области Узбекистана проведено оперативное мероприятие, в ходе которого задержаны члены террористической ячейки, сообщает 11 ноября пресс-служба УВД области.

Стоп-кадр оперативной съёмки ФСБ Задержанные члены террористической ячейки

По данным УВД, эти лица посредством интернета попали под влияние членов террористической организации, действующей в Сирии.

«Они регулярно распространяли среди своих близких материалы экстремистского содержания, в частности с призывами к джихаду», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе обысков, проведенных по адресам проживания членов группы, в их мобильных телефонах были найдены материалы экстремистского характера.

По данному факту в отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело, в настоящее время оперативники отрабатывают связи и контакты задержанного, а также проводят следственно-дознавательные действия.