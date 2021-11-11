Москва, , 17:08 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России вновь провели воздушное патрулирование над Белоруссией, сообщает 11 ноября Минобороны РФ.

Стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России Минобороны России

Аналогичное мероприятие было проведено 10 ноября.

«Продолжается отработка совместных мероприятий ВВС и ПВО вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии», — сообщили российские военные.

По информации минобороны Белоруссии, российские «стратеги» провели имитацию бомбометания на белорусском полигоне «Ружанский».

"Данные мероприятия проведены в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не направлены против третьих стран», — отмечает российское военное ведомство.

Воздушное патрулирование и имитация бомбометания производятся на фоне обострения ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Напомним, Польша подтянула к границе с Белоруссией тысячи своих военнослужащих с тяжелой бронетехникой.

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