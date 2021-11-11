Тамбов, 11 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В ходе рабочего визита в Тамбовскую область сегодня, 11 ноября, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев вместе с руководителем региона Максимом Егоровым посетили стройплощадку тамбовской филармонии и оценили состояние этого объекта, реконструкция которого была заморожена более семи лет назад, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Игорь Щеголев и Максим Егоров посетили стройплощадку тамбовской филармонии

Здание Тамбовской областной филармонии закрыли на реконструкцию в 2012 году. В 2015-ом из-за недобросовестных действий генподрядчика строительные работы были остановлены. На проведение ремонта прежними областными властями из регионального бюджета было израсходовано более 305 млн рублей, но здание по-прежнему остаётся в плачевном состоянии.

Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров осмотрели объект и оценили его состояние, обсудили проект обновленной филармонии. Он предусматривает увеличение площади здания с 6089 до 8600 квадратных метров. Должна увеличиться общая вместимость концертных залов: вместо одного их будет три, включая малый зал на 300 мест и камерный — на 99 мест. Кроме того, на базе концертного зала будет создан музыкальный театр, которого в Тамбовской области до этого не было.

Поскольку для завершения работ требуется 1,5 млрд рублей, то закончить реконструкцию до 2023 года без поддержки федерального бюджета невозможно.

Глава региона Максим Егоров заверил, что область будет добиваться федерального финансирования и главный концертный зал области будет достроен. Также он дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле, чтобы получилось полноценное культурное пространство.

«Все жители региона ждут завершения реконструкции филармонии, — отметил Максим Егоров. — Нужно не только отремонтировать само здание, но и благоустроить территорию вокруг в едином стиле, чтобы драмтеатр и филармония образовали полноценное культурное пространство».

Руководитель региона подчеркнул, что особое внимание будет уделено обустройству пешеходных улиц вокруг объекта.

Полпред президента Игорь Щеголев поддержал планы в отношении реконструкции областной филармонии.