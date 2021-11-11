Мурманск, , 17:05 — REGNUM В Мурманской области на дополнительную закупку лекарств для ковид-пациентов направят 24,8 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Лекарство

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Напомним, жителей региона, заболевших ОРВИ и COVID-19, обеспечивают бесплатными лекарствами за счет средств регионального бюджета.

«За период пандемии за счет областного бюджета лекарствами обеспечены уже более 93,5 тысячи пациентов. А также почти 45 тысяч пациентов получили препараты от ковида за счет средств федерального бюджета», — уточнили в минздраве.

Напомним, в марте Мурманская область получила 11,7 млн рублей на закупку лекарств для ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 268 носителей коронавируса, восемь ковид-пациентов скончались.