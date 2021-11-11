Ташкент, , 17:03 — REGNUM Узбекистан в ноябре запустит пять железнодорожных рейсов для вывоза своих граждан из России, сообщает 11 ноября Podrobno.uz.

В вагоне поезда Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Билеты на эти поезда продаются только в одну сторону, то есть из России в Узбекистан», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, их могут приобрести граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом.

«Кроме того, билеты для сограждан могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить им электронный билет через интернет», — отмечает издание.

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