Ташкент, 11 ноября 2021, 17:03 — REGNUM Узбекистан в ноябре запустит пять железнодорожных рейсов для вывоза своих граждан из России, сообщает 11 ноября Podrobno.uz.
«Билеты на эти поезда продаются только в одну сторону, то есть из России в Узбекистан», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, их могут приобрести граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом.
«Кроме того, билеты для сограждан могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить им электронный билет через интернет», — отмечает издание.
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