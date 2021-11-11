Москва, , 17:02 — REGNUM Московский транспорт является одним из лидеров в мире по проводимой дезинфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

11 ноября мэр посетил электродепо «Солнцево», осмотрев работы по санитарной обработке вагонов метрополитена.

«Московский общественный транспорт, несмотря на пандемию, в последние полтора года не снижает темпов своей работы. Частота движения, регулярность поездок продолжают оставаться главными требованиями к нему», — приводит слова Собянина пресс-служба мэра.

Глава столицы пояснил, что таким образом власти пытаются избежать толчеи в вагонах, а также снизить число контактов между пассажирами. При этом проводится тщательная санитарная обработка подвижного состава. А бесплатными санитайзерами, установленными в подземке, ежедневно пользуются около одного миллиона человек.