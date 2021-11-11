Москва, 11 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Московский транспорт является одним из лидеров в мире по проводимой дезинфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

11 ноября мэр посетил электродепо «Солнцево», осмотрев работы по санитарной обработке вагонов метрополитена.

«Московский общественный транспорт, несмотря на пандемию, в последние полтора года не снижает темпов своей работы. Частота движения, регулярность поездок продолжают оставаться главными требованиями к нему», — приводит слова Собянина пресс-служба мэра.

Глава столицы пояснил, что таким образом власти пытаются избежать толчеи в вагонах, а также снизить число контактов между пассажирами. При этом проводится тщательная санитарная обработка подвижного состава. А бесплатными санитайзерами, установленными в подземке, ежедневно пользуются около одного миллиона человек.