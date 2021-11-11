Копейск, Челябинская область, 11 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшую директора телерадиокомпании Копейска подозревают в присвоении вверенного имущества. Преступление было совершено в 2019—2020 годах, сообщает областное управление СКР.

Деньги

По данным следствия, женщина подписала приказы о поощрении и о выплате себе материальной помощи на сумму больше 300 тыс. рублей. Кроме того, её подозревают в присвоении более 40 тыс. рублей из кассы муниципального учреждения.

Ведутся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении гражданке обвинения и избрании меры пресечения.