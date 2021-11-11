Набережные Челны, Татария, , 17:35 — REGNUM В распространении корнавирусной инфекции бизнес не виноват, и повсеместно вводя QR-коды, предприятиям МСП нужно предоставить поддержку, заявил 11 ноября депутат горсовета Набережных Челнов от «Партии Роста» Руслан Нигматулин.

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«Судя по тому, какие решения принимает сегодня оперативный штаб столицы, могу предположить, что республика Татарстан стала своего рода пилотной площадкой по внедрению новых противоэпидемиологических мер. Именно у нас изначально было запланировано повсеместное введение QR-кодов — на городском, пригородном и межмуниципальном транспорте», — уточнил депутат.

Далее Нигматулин отметил, что после первых предупреждений в его компании, например, массово стали вакцинироваться водители, что облегчило руководству предприятия задачу по обязательной вакцинации сотрудников.

В тоже время в деловом сообществе прекрасно понимают, что подобные меры безопасности отразятся на многих секторах экономики. Тем не менее в пандемии COVID-19 бизнес никак не виноват, поэтому не может бесконечно долго рассчитываться за ее последствия. Останавливать распространение новых штаммов коронавируса необходимо, но, закручивая гайки так же нужно давать МСП дополнительные меры поддержки, особенно в тех секторах, чья выручка напрямую зависит от трафика людей.

«Речь здесь может идти конечно о налоговых каникулах, обнулении арендных ставок, замену дешевых кредитов разного рода субсидиями, пусть и с соблюдением норм по сохранению персонала, а также всевозможных льготах на оплату ЖКХ и СИЗ», — уверен депутат и предприниматель из Набережных Челнов.

Тем временем во фракции КПРФ в Госдуме считают предлагаемые правительством меры излишними. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков считает, что ни к чему применять насилие, людей нужно убеждать, но государство пропагандистскую кампанию провалило.

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