11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 17:39 — REGNUM Заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея в интервью РИА Новости о том, что Крым «является сейчас российской территорией», стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 11 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

»Это очевидный факт. Уже без малого два с половиной века он принадлежит России. Тем не менее спасибо Белоруссии за сказанную в кои-то веки правду. Сколько прошло? Семь лет?» — пишет Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что, хоть Лукашенко уже намекал на то, что Белоруссия де-факто признаёт Крым в качестве полноценной части Российской Федерации, тем не менее до сего момента никто на высшем уровне буквально не обозначал позицию Республики по этому вопросу.

«А сам Лукашенко что, не может сам это вслух чётко и понятно произнести? К чему эти игры? Кого он обмануть хочет? Оставляет себе маленькую надежду остаться другом Европы? Этого политика явно уже не изменить. У него сформировался уже многовекторный хребет», — отмечает Иван Л.

Некоторые комментаторы начали гадать по поводу судьбы отношений белорусского лидера с западными странами. Кто-то считает, что Лукашенко надеется ещё сохранить диалог с Европой, другие же, наоборот, убеждены, что после этого заявления ни о каком потеплении отношений больше говорить не приходится.

«Если это было сказано, то всё, все последние пути Лукашенко на Запад оказались обрублены. Не будет больше потепления отношений, и процесс пойдёт на обострение. В этой ситуации Белоруссия не выстоит без помощи со стороны России», — написал Николай П.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем Kremlin.ru

Часть людей считает, что Лукашенко сделал ставку на российский Крым в надежде заручиться поддержкой России в сложный момент.

«Это означает только одно — Лукашенко хочет просить у Путина что-то такое, о чём боялся просить ранее. Видимо, ему реально понадобилось заступничество России в каком-то вопросе», — предполагает Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что в будущем мы сможем не только услышать из уст белорусских чиновников такие осторожные высказывания, радующие уши российских граждан, но и увидеть фактические действия, подтверждающие такую позицию братской республики.

«Ну всё! Дал батька, судя по всему, заднюю. Видимо, начал уже понимать, какие последствия его в скором времени ждут. Главное — вовремя остановиться, а то скоро и Монголию в Белоруссии признают российской, лишь бы поддержкой заручиться», — считает Олег П.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководству Белоруссии пора делать более решительные шаги по пути создания полноценного союзного государства с Российской Федерацией.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Тот факт, что Белоруссия наконец-то начала называть Крым российским, как оно и есть на самом деле, — это, конечно же, очень хорошо, и можно только аплодировать. Вот только, что с самой Белоруссией, народ которой всё ещё ждёт, когда он вновь станет частью одной большой семьи? Сколько ещё ждать? Когда уже выдернут палки из колёс воссоединения?» — задаётся вопросом Валерий О.

Напомним, 10 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости о том, что Крым «является сейчас российской территорией». Ранее президент Республики Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства посетовал на то, что российский лидер Владимир Путин не пригласил его в Крым на открытие мемориального комплекса в Севастополе, посвящённого окончанию Гражданской войны.