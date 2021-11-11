Белгород, , 17:00 — REGNUM Первая билингвальная группа воспитанников появится в детском саду №16 Белгорода, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе мэрии.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Группа рассчитана на 15 детей. С ними будут заниматься на русском и английском языках. Особенностью проекта станет то, что помимо воспитателей, ежедневно с детьми будет работать педагог-носитель языка. Занятия предполагают изучения иностранного языка в игровой форме, а также во время подготовки ко сну, приёма пищи, прогулок.

Набор в группу уже открыт. Стоимость посещения составит 12 тысяч рублей.