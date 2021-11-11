Брюссель, 11 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Депутатской неприкосновенности лишён Европейским парламентом экс-мэр Риги Нил Ушаков, сообщает 11 ноября LETA.

Ушаков Нил reg

ЕП одобрил соответствующее обращение латвийской генпрокуратуры от 26 октября 2020 года. Несмотря на эту меры, Ушаков остаётся депутатом ЕП, так как Латвия делегировала ему эти полномочия.

Напомним, в Латвии снятия с Ушакова депутатской неприкосновенности требовали, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения. Ушаков несколько лет находится под давлением со стороны латвийских спецслужб и правоохранителей.