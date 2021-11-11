Москва, 11 ноября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Рэпер Schokk (настоящее имя — Дмитрий Хинтер) стал гостем YouTube-шоу «Вписка». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 11 ноября.

Скриншот с YouTube Рэпер Schokk (Дмитрий Хинтер)

В ролике Хинтер прокомментировал свой бой с рэпером Ромой Жиганом, конфликты с другими исполнителями, а также «токсичную дружбу» с коллегой Мироном Фёдоровым (известен как Oxxxymiron, Оксимирон). «Я к нему обращался, как будто он не мой коллега — иногда складывалось такое впечатление, что он мой ассистент. Если что-то не нравилось, я начинал истерить, и он должен был это решать», — признался Schokk.

Ранее Мирон Фёдоров опубликовал клип на трек «Кто убил Марка?», в котором рассказал историю своего конфликта с Ромой Жиганом. В тексте песни также есть строки о Хинтере, которого Оксимирон называет «гопником»: «Фанатизм, ажиотаж, но в команде раздоры. Schokk постоянно подставляет меня, гадит и ноет. Токсичная дружба…».