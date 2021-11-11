Вашингтон, , 16:56 — REGNUM США, ОАЭ и Бахрейн проводят совместно с Израилем военно-морские учения в акватории Красного моря, сообщает 11 ноября The Times of Israel.

Боевые корабли ВМС Израиля Israel Defense Force

Особо отмечено, что для ОАЭ и Бахрейна это первый случай совместных действий с Вооруженными силами Израиля.

Это стало возможно после нормализации отношений этих стран в сентябре 2020 года при посредничестве США.

«Приятно видеть, как силы США проводят учения с партнерами по региону с целью укрепления наших общих возможностей по обеспечению безопасности на море», — цитирует издание заявление вице-адмирала США Брэда Купера по этому поводу.

Пятидневные учения в Красном море начались на борту крейсера ВМС США USS Portland с отработки досмотра судов, проведения обысков и конфискаций.

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