Москва, , 16:54 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2021 года товарное выращивание лососевых видов достигло 120 тысяч тонн, что на 29% больше объема за аналогичный период 2020 года. Об этом ИА REGNUM заявили в Объединённой пресс-службе Росрыболовства.

Лосось

Отмечается, что при этом доля форели и семги в общей структуре производства товарной аквакультуры достигла 45%, хотя более десяти лет назад она составляла около 5%, а в 2020 году — 30%.

Выращивание атлантического лосося (сёмги) выросло в 2,3 раза — до 20,34 тысяч тонн (8,9 тысяч тонн — за девять месяцев 2020 года). Производство форели разных видов увеличилось на 18% — до 99 тысяч тонн. География выращивания форели очень обширна — от Каспия до Заполярья, с Северо-Запада до Дальнего Востока России.

В Росрыболовстве заявили, что после введения Россией ответных мер на санкции из структуры отечественного импорта выпало около 120 тысяч тонн лососевых, в основном норвежского лосося (семги). Уже за три квартала 2021 года российские лососеводы вышли на этот показатель и обеспечили хорошую прибавку к вылову лососей на Дальнем Востоке, где достигнут третий в истории российского промысла результат — более 538 тысяч тонн.