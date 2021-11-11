Сыктывкар, , 16:54 — REGNUM В республике Коми спасли от ковида новорожденного ребенка, у которого было выявлено 25-процентное поражение легких. Об этом со ссылкой на главного врача Республиканской инфекционной больницы Владимира Каткова ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

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«Самому маленькому пациенту было 4 дня. Он родился у мамы, больной ковидом. В стационаре малыш провел 16 дней, поражение легких дошло до 25 процентов. Теперь он полностью здоров», — цитирует врача ведомство.

По его словам, распознать болезнь у ребенка родителям бывает непросто.

«Многие продолжают считать, что дети не болеют ковидом или переносят его как ОРВИ, но это не всегда так. Действительно, у детей первого года жизни чаще всего бывает стертое течение болезни. Ни кашля, ни насморка, ни других характерных признаков простуды. Они просто становятся вялыми, хуже едят, больше спят, капризничают. При этом часто поднимается температура до 38, ее трудно сбить, она скачет. Младенец может заразиться только от членов семьи. Поэтому температура при условии, что в семье уже есть ковид, служит поводом для обращения к врачу», — уточнил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми резко выросло число больных ковидом среди детей. В числе госпитализированных — более 80 несовершеннолетних.