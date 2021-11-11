Тбилиси, , 22:14 — REGNUM Специальная пенитенциарная служба Грузии 11 ноября на свой странице в «Фейсбуке» опубликовала очередные видеокадры с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Михаил Саакашвли, скандалящий с тюремщиками Facebook.com/moc.gov.ge

Судя по этой видеозаписи от 8 ноября, голодающий Саакашвили чувствует себя весьма бодро и энергично. Он отказался выходить из кареты «скорой помощи» и устроил, не стесняясь в выражениях, своим тюремщикам громкий скандал.

«Ты — раб Путина! Что значит успокоиться?! Вы выполняете приказ Путина! Я не успокоюсь! Щенок Иванишвили! Отвезите меня обратно в тюрьму в Рустави. Я не сделаю ни одного шага по своей воле, я не буду проходить никаких медицинских процедур по своей воле. Вы — ублюдки, законченные подонки. Вы — не люди! Вы все — убийцы! Путинские палачи! Отвяжитесь от меня!», — кричал Саакашвили сотрудникам пенитенциарного учреждения. На видео также слышны слова сотрудника пенитенциарного учреждения просящего Саакашвили «не драться» и уговаривающего его выйти из машины «скорой помощи».

Напомним, что 8 ноября Саакашвили был переведён из тюрьмы № 12 города Рустави в больницу при тбилисской тюрьме № 18.