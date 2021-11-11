Красногорск, , 16:49 — REGNUM За минувшие сутки в Подмосковье дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 11,4 тыс. километров дорог. Об этом 11 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Очистка проезжей части Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для организации бесперебойного движения на территории региона было задействовано свыше 340 комбинированных машин. Также ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В связи с продолжающимися осадками дорожные службы готовы оперативно реагировать на погодные условия. В приоритетном порядке проводится очистка проезжей части и при необходимости обработка противогололедными материалами высокоинтенсивных и потенциально опасных участков: эстакад, мостов, крутых поворотов, спусков и подъёмов, а также мест социального притяжения», — сказал Гержик.

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