Красногорск, 11 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Подмосковье дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 11,4 тыс. километров дорог. Об этом 11 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Очистка проезжей части

Для организации бесперебойного движения на территории региона было задействовано свыше 340 комбинированных машин. Также ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В связи с продолжающимися осадками дорожные службы готовы оперативно реагировать на погодные условия. В приоритетном порядке проводится очистка проезжей части и при необходимости обработка противогололедными материалами высокоинтенсивных и потенциально опасных участков: эстакад, мостов, крутых поворотов, спусков и подъёмов, а также мест социального притяжения», — сказал Гержик.