Подгорица, 11 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии (США) Габриэль Эскобар выразил обеспокоенность по поводу переписи населения в Черногории, которая, по его словам, может вызвать националистическую напряженность. Об этом Эскобар заявил в беседе с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем, сообщает черногорский вещатель RTCG.

Черногория

Эскобар также обсудил с Бечичем возможную помощь в реформе законодательства о прокуратуре и выборах.

«Члены парламента Черногории должны вместе работать против коррупции и продвигать общественные интересы», — сказал Эскобар.