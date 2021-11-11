Выборг, Ленинградская область, , 16:54 — REGNUM В Ленинградской области завершается паспортизация оборонительных укреплений времен советско-финской войны 1939−1940 годов. В будущем многие из этих объектов станут частью музея, посвященного данному периоду истории СССР. Об этом 11 ноября сообщил заместитель председатель Правительства Ленинградской области ─ председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В Ленобласти появится музей советско-финской войны Lenobl.ru

По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области в регионе с 2017 года ведется работа по постановке на учет оборонительных укреплений как советской, так и финской армий.

«Эта работа почти полностью закончена. Осталось несколько укрепрайонов. Остальные уже имеют свои паспорта, границы и признаны объектами культурного наследия», ― уточнил чиновник.

Цой также отметил, что музеи Ленинградской области хранят немало ценных экспонатов войны 1939—1940-х годов. Одной из возможных площадок, где эти предметы могут быть представлены, является комплекс бывших военных казарм в центре Выборга, которые сейчас находятся в собственности Министерства обороны РФ.

«Такой музей нам действительно нужен. Мы обратились в Министерство обороны Российской Федерации с предложением передать в собственность Ленинградской области комплекс бывших военных казарм в центре Выборга. В случае передачи ― этот музей может быть там размещен», ─ пояснил Владимир Цой.

Сейчас готовится государственная историко-культурная экспертиза в отношении 34 выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Приозерского района. До конца этого года документы должны поступить в комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Тогда специалисты профильного ведомства смогут включить их в «Комплекс фортификационных сооружений («Линия Маннергейма»), «место ожесточенных боев Красной Армии в период 1939—1940, 1941−1945 гг.».