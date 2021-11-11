Москва, , 16:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе (Краснодарский край), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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Военный инновационный технополис «Эра» Минобороны будет воинской частью с обособленной территорией, пропускным режимом, штатом, укомплектованным военнослужащими по контракту и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.

Инициатива определяет «Эре» меры государственной поддержки и определяет цели, задачи и основные направления деятельности технополиса.

Определяются требования к юрлицам-участникам технополиса.

Вводится упрощенная система осуществления образовательной деятельности на территории технополиса, в частности предлагается осуществлять образовательную деятельность без получения предусмотренной законодательством Российской Федерации лицензии и государственной аккредитации.

Различие между «Эрой» и «Сколково» заключается в целях создания — военный технополис предназначен для создания и совершенствования вооружения, военной и специальной техники.

Количество участников технополиса ограничено (не более 50) в связи со сравнительно небольшой территорией в 17,15 га, на которой размещены 14 лабораторий, такие как, например, лаборатория робототехники, лаборатория информатики, вычислительной техники и информационно-телекоммуникационных систем, лаборатория биотехнических систем и технологий, лаборатория нанотехнологий и наноматериалов, лаборатория технологий, аппаратов и машин жизнеобеспечения и так далее.

«Разработка инновационных технологий, внедрение передовых идей и разработок в создание новых вооружений, военной и специальной техники, воспитание высококвалифицированных кадров для предприятий ОПК, привлечение молодых ученых, а также организация научных исследований в интересах укрепления обороноспособности — это основные задачи технополиса «Эра». На сегодняшний день уже сделано более сотни изобретений. Уверен, что на этой научной площадке, будет сделано еще больше открытий на благо развития Вооруженных Сил и нашего государства», — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

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