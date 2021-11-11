Москва, , 16:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о новом основании для увольнения со службы в Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Вооруженные силы России Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается установить для военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, новое основание досрочного увольнения с военной службы — в связи с несоответствием требованиям к военнослужащим Вооруженных сил РФ, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В правительстве РФ отмечают, что сейчас военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, осуществляющие работы по эксплуатации ядерных боеприпасов, не соответствующие установленным требованиям, в случае отстранения от указанных работ и невозможности их увольнения или назначения на иные воинские должности, продолжают проходить военную службу на указанных воинских должностях, но к исполнению своих основных должностных обязанностей такие военнослужащие не допускаются. В связи с этим увеличивается нагрузка, а также вредное воздействие, связанное с работами по эксплуатации ядерных боеприпасов, на других военнослужащих.