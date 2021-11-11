Рига, 11 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Потребителей хлебобулочых изделий в Латвии ждет неприятный сюрприз — подорожание как минимум на 10%. Об этом председатель правления Латвийского общества хлебопёков Карлис Земешс заявил порталу «МК-Латвия».

Хлеб

"Я не могу назвать точное повышение цены на хлеб: каждый производитель сам решает, сколько будет стоить его товар. Но думаю, что 10% — это минимальная наценка, скорее всего, повышение будет более сильным», — отметил он.

По его словам, на резкий рост влияют три основные причины.

Во-первых, за последний год увеличилась не только стоимость муки, но и цена растительного и рапсового масла, маргарина, семечек, орехов, сахара. Как следствие, цена хлеба, в который входят эти ингредиенты, при всем желании производителя не может оставаться прежней.

Вторая причина повышения цены на хлеб — это рост стоимости электричества и топлива. Во всем мире эти энергоресурсы дорожают, их цена по сравнению с прошлым годом повысилась более чем на 30%. А цена газа повысилась еще больше — в три раза.

В-третьих, на стоимость хлеба влияют затраты на рабочую силу, которые в 2021 году выросли: «Работникам хлебопекарен, как и всем остальным жителям Латвии, приходится оплачивать высокие счета за отопление, электричество и прочие коммунальные услуги. Значит, их зарплата должна расти, в противном случае люди найдут другое место работы».

Кроме того, к окончательной цене на хлеб надо прибавить транспортные расходы, которые в последнее время тоже увеличились, напомнил глава хлебопёков Латвии.

«Единственное, что может затормозить цены — это конкуренция между производителями. Кроме того, в выгодном положении окажутся производители, которые в свое время вложились в современное оборудование, для них рост затрат на производство будет не таким большим», — прогнозирует ситуацию на хлебном рынке страны Земешс.